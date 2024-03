Fußball Vinicius spricht über Rassismus und bricht in Tränen aus

Der Vorfall in Valencia hatte in Spanien und auch international großes Aufsehen erregt. Beim Spiel der Königlichen beim FC Valencia am 21. Mai war der Brasilianer von den Rängen aus rassistisch beleidigt worden. Nur zwei Tage nach dem Vorfall wurden drei Verdächtige festgenommen. Real Madrid erstattete Anzeige wegen eines Hassverbrechens, die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.