Fußball-Nations-League Vizeweltmeister Frankreich verzichtet auf Mbappé

Vizeweltmeister Frankreich wird in den kommenden Nations-League-Spielen ohne Superstar und Kapitän Kylian Mbappé auflaufen. Trainer Didier Deschamps verzichtete auf den zuletzt angeschlagenen Stürmer von Real Madrid für die Partien in Budapest gegen Israel am 10. Oktober und vier Tage später in Brüssel gegen Belgien.