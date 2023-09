DFB-Team gegen Frankreich Völler: Namen möglicher Bundestrainer schon diskutiert

Kommentieren werde er diese aber nicht, fügte der 63-Jährige an, „das habe ich natürlich in diesem Leben, in diesem Geschäft gelernt“. Der DFB mache sich „natürlich Gedanken, und ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, schon in dreieinhalb Wochen den Richtigen zu präsentieren. Wir arbeiten daran.“ Er werde „sicherlich noch einige Diskussionen und Sitzungen geben“. Die DFB-Auswahl spielt am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA und drei Tage später in Philadelphia gegen Mexiko.