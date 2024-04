Bundesliga Völler: Rangnick als Bayern-Trainer gut vorstellbar

„Wir haben Toptrainer, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und jetzt schauen wir mal, ob Ralf Rangnick die Zusage gibt oder nicht“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl nach dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real am Dienstag (21.00 Uhr) werde aber keine Entscheidung von Vereinsseite verkündet.