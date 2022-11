Europapokal : Volland überragend: Monaco überwintert in der Europa League

Volland überragend: Monaco überwintert in der Europa League

Monaco Auch dank eines Dreierpacks von Fußball-Nationalspieler Kevin Volland hat die AS Monaco den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League geschafft. Die Monegassen setzten sich mit 4:1 (2:0) gegen Roter Stern Belgrad durch und beendeten die Gruppe H damit auf dem zweiten Platz.

Der 30-jährige Volland traf zunächst per Kopf (5. Minute), dann per Fuß (27./87.), zudem erzielte Belgrads Milan Rodic (50.) ein Eigentor. Für die Serben traf Guélor Kanga (54.) per Foulelfmeter.