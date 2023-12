EURO 2024 Vor EM-Auslosung: Deutscher Titel-Optimismus im Keller

Nur eine Mini-Minderheit glaubt einer repräsentativen Umfrage zufolge an den EM-Titel beim Heim-Turnier im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) - unabhängig davon, ob die DFB-Auswahl in der Vorrunde gegen Italien, die Niederlande und Österreich spielt oder gegen Albanien, Slowenien und einen schwachen Qualifikanten. Nagelsmann und Völler zählen bei der Ziehung am Abend zu den 800 Gästen in dem Prachtbau an der Elbe, zur Einstimmung schauen sich beide gemeinsam am Mittag das U17-WM-Finale zwischen den DFB-Junioren und Frankreich an.