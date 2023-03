Bundesliga : Vor Heimspiel gegen Bayern: VfB-Boss Wehrle stützt Labbadia

Stuttgart Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat Trainer Bruno Labbadia nach dem Rückschlag auf Schalke und vor dem schwierigen Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) demonstrativ den Rücken gestärkt.

„Diese Leistungsschwankungen haben wir seit langem. Wir haben zu oft Spiele drin, in denen die Mannschaft phasenweise bei weitem nicht an ihr Limit kommt“, sagte Wehrle dem Nachrichtenportal „BW24“ mit Blick auf die 1:2-Niederlage des VfB beim Tabellenletzten FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende. „Unter Bruno war es das erste Spiel dieser Art, die Leistungen hatten sich bis zum Schalke-Spiel kontinuierlich verbessert und stabilisiert.“