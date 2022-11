Bundesliga : Vorgabe für Eberl: Keine Wintertransfers bei RB Leipzig

Tritt am 1. Dezember als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig seinen Dienst an: Max Eberl. Foto: Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant nach einem Bericht der „Sport-Bild“ keine Aktivitäten im Wintertransfer-Fenster. Zumindest sollen demnach keine Spieler gehen. Wenn neue Spieler geholt werden, dann lediglich auf Leihbasis.

Das sei eine Vorgabe, die der an die Spitze des Red-Bull-Konzerns gewechselte bisherige RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff Max Eberl gemacht habe. Der langjährige Manager von Borussia Mönchengladbach tritt am 1. Dezember als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig seinen Dienst an.