Brasilianischer Fußballprofi : Vorwurf der sexuellen Aggression: Dani Alves in U-Haft

Barcelona Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves ist in Spanien wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau in Untersuchungshaft genommen worden.

Die Tat soll sich in einem Nachtclub in Barcelona Ende des vergangenen Jahres ereignet haben, wie die Justiz weiter mitteilte. Alves war Berichten zufolge am Freitag einer Vorladung der Polizei in Barcelona nachgekommen und nach einer kurzen Befragung in einer Polizeiwache festgenommen und in das Justizzentrum der Stadt gebracht worden. Auf sexuelle Aggression stehen in Spanien zwischen einem und bis zu 14 Jahren Gefängnis.