Alonsos Passmaschine läuft Das macht Bayer Leverkusen so erfolgreich

Was Leverkusen ausbremsen kann? Die Frage ist, ob die Leistungsträger fit bleiben. In der Europa League, als Alonso Stammspieler schonte, stotterte die Passmaschine. Der Leverkusener Kader ist nicht so tief besetzt wie der des FC Bayern München. Ein Ausfall von Xhaka, Wirtz oder auch von Torjäger Victor Boniface würde einen massiven Qualitätsverlust bedeuten. Boniface gehört wie die zuletzt gesetzten Verteidiger Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba zu den Profis, die von Mitte Januar einige Wochen beim Afrika-Cup und nicht in der Bundesliga auflaufen werden – und je nach Erfolg der jeweiligen Nationalmannschaften das Spitzenspiel gegen Bayern München am Wochenende 9./10./11. Februar verpassen könnten.