Stratege im Mittelfeld : Warum Joshua Kimmich für die DFB-Elf unverzichtbar ist

Duisburg Beim souveränen 3:0-Auftakterfolg in der WM-Qualifikation gegen Island glänzt Joshua Kimmich als Antreiber und Führungsspieler. Findet Toni Kroos bei der starken Mittelfeld-Konkurrenz noch einen Platz?

Lange nach Spielschluss zog die Stadionregie noch einmal alle Register. Es war kurz vor Mitternacht, und durch die menschenleere Arena in Duisburg dröhnte die Titelmelodie der schnurrigen 60er Jahre Hit-Filme um den Apachen Winnetou. Dass solch dezente Klänge bei Joshua Kimmich Gehör finden und er sich geradewegs in die Welt der Cowboys und Indianer zurückversetzt fühlt, ist unwahrscheinlich. Er bevorzugt die schnelleren Beats des Hip Hop. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Nationalspieler aus München die Geschichte des edlen Indianer-Häuptlings kennt und sie durchaus einen Reiz auf ihn ausübt; seine eigene Geschichte als aufstrebendes Stammesoberhaupt schreibt er schließlich gerade selbst.

Im mitteleuropäischen Stamm der deutschen Fußballer hat sich Kimmich zum Anführer aufgeschwungen: mit Ehrgeiz, Wissbegierde, Lerneifer. Nicht nur im WM-Qualifikationsspiel gegen Island (3:0) hat er noch einige wertvolle Eigenschaften mehr offenbart. Kimmichs Kampfkraft verschmilzt mit ausgeprägter Technik und Übersicht vorbildlich zu einer omnipräsenten Führungsfigur. Er fordert die Bälle, behauptet sie, verteilt sie. Übernimmt Verantwortung, so wie es dem jungen Mann mit dem Einser-Abi-Schnitt von Hause aus mitgegeben war. Nicht nur bei diesem souveränen Erfolg gegen die angeblich angsteinflößenden Nordmänner.

3:0 Heimerfolg trotz Corona-Schreck : DFB-Team besiegt in WM-Qualifikation Island

Gegen Island kam der 26-Jährige bereits zur Pause auf 91 Pässe und damit auf einen Pass mehr als die gesamte gegnerische Mannschaft (am Ende stand der Spiel-Bestwert von 163). Bemerkenswert an der Seite Ilkay Gündogans, noch so eine Passmaschine, der auch bei Manchester City seine Qualitäten fortwährend abruft. Gemeinsam mit dem ballsicheren, gleichwohl wuchtigen Leon Goretzka bildeten die beiden gegen Island die Grundsubstanz des deutschen Spiels. Mit einem engen Geflecht aus Aberhunderten messerscharfen Pässen ließen sie dem Gegner keinen Raum zur Entfaltung.