Internet-Offensive : Was die Radiosender der ARD mit der Bundesliga vorhaben

Berlin Die Bundesliga-Konferenz der ARD ist der Klassiker der Fußball-Berichterstattung im Radio. Zur neuen Saison gibt es sie erstmals über 90 Minuten. Das ist Teil einer Jugend-Offensive des Senderverbundes.

Zu dieser Strategie gehören auch die ebenfalls neu erworbenen Rechte für Video-Clips am Montagmorgen, was der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow beim Erwerb der Lizenzen im Sommer vergangenen Jahres als „Riesen-Chance“ bezeichnete. Die ARD wolle „mehr Online machen für ein jüngeres Publikum“, sagte Buhrow.

Anders als die Kommentatoren von Amazon, die in den Studios von Plazamedia in Ismaning sitzen, sollen die ARD-Journalisten für das neue Angebot vor Ort kommentieren. „Die Reporter sitzen vornehmlich in den Stadien“, kündigte Tepper an. „Nur in Ausnahmefällen wird möglicherweise aus dem Studio kommentiert.“