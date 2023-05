Bundesliga Watzke: BVB wird nicht am verpassten Titel zerbrechen

„Nicht im Ansatz! Wer das denkt, der ist so was von auf dem Holzweg“, sagte Watzke der „Sport Bild“. Der BVB sei weder am Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus im Jahr 2017 zerbrochen noch an der 1:2-Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München 2013. Somit würden die Dortmunder „auch definitiv nicht wegen dieses Liga-Finales zerbrechen“, sagte Watzke.