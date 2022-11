Bundesliga : Wehrle über Personalfragen beim VfB: „Kein zeitlicher Druck“

Stuttgart Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart möchte sich wegen der noch nicht geklärten Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat und der weiterhin offenen Trainerfrage nicht hetzen lassen.

„Wir haben keinen zeitlichen Druck“, sagte Wehrle der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt lassen wir die Mannschaft erst einmal ankommen und dann werden wir sehen, ob wir uns am Mittwoch oder am Donnerstag zusammensetzen werden.“ Der 47-Jährige gehörte dem Tross nicht an, der in den vergangenen Tagen eine PR-Tour in den USA absolvierte und am Dienstag zurückkehren wird.