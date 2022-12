Bundesliga : Weihnachtssingen beim BVB: „Lasst uns froh und munter sein“

Dortmund Weihnachtsstimmung im Dortmunder Signal Iduna Park: Am dritten Advent verwandelte sich die Fußballarena in einen gigantischen Chorraum.

Popsänger Sasha brachte die Menge im ausverkauften Stadion mit schwungvollen Liedern wie „Let it snow!“ und „I'm dreaming of a White Christmas“ in Stimmung. In der Runde mit über 70.000 Besuchern wurden auch Klassiker wie „Lasst uns froh und munter sein“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ gemeinsam gesungen.