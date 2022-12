Premier League : Weiterer Rekord: Haaland mit 20 Toren nach nur 14 Spielen

Stürmer-Star Erling Haaland (M) trifft zum 2:0 für Manchester City. Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Leeds Erling Haaland hat in der englischen Premier League einen weiteren Rekord aufgestellt.

Der Stürmer-Star aus Norwegen ist der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg seines Clubs Manchester City bei Leeds United kam der 22-Jährige durch einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit nach nur 14 Spielen auf 20 Treffer. Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips mit 21 Spielen gehalten.