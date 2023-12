Gewalt im Fußball Wenig Spielabbrüche im Amateurbereich

Doch es gibt durchaus Zweifel, dass die Zahlen des Reul-Berichts aussagekräftig sind. Nach GA-Informationen sind nur geplante Einsätze in die Statistik eingeflossen und nicht Vorfälle, zu denen die Polizei gerufen wurde – also eine Schlägerei in der Kreisliga oder ein Schiedsrichter, der attackiert wird. Die Berichte zu solchen Vorfällen werden bei der Polizei nicht mit der Kategorie Fußball versehen. Wollte die Behörde alle Einsätze rund um den Amateurfußball in seiner Gesamtheit recherchieren, müsste sie sämtliche Berichte aller Wochenenden und sonstiger Spieltage nach einem Bezug zum Fußball durchforsten. Und das ist viel zu aufwendig. Eine Anfrage des GA, welche Einsätze in die Statistik, die Reul in Berlin vorgestellt hat, eingeflossen sind, beantwortete das NRW-Innenministerium bis zum Redaktionsschluss nicht.