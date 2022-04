2. Liga : Werder gewinnt Topspiel und übernimmt Tabellenspitze

Gelsenkirchen Ausgerechnet im Zweitliga-Topspiel geht der Höhenflug des FC Schalke jäh zu Ende. Mit dem 4:1 beim Revierclub übernimmt Werder Bremen die Tabellenführung - und die Favoritenrolle im Aufstiegsrennen.

Die Tabellenführung ist verloren, aber der Glaube an den Wiederaufstieg ungebrochen.

Bei allem Frust über die bittere 1:4 (0:2)-Lehrstunde im Topspiel gegen Werder Bremen standen die Schalker Profis Arm in Arm vor der mächtigen Fankurve und ließen sich von minutenlangen Sprechchören des Anhangs trösten. Gleichwohl machte Mike Büskens aus seiner Enttäuschung über die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie keinen Hehl.

„Wir haben in den letzten Wochen gedacht, wir können über Wasser gehen. Aber nun müssen wir diese Niederlage akzeptieren“, kommentierte der Schalker Interimscoach den ersten Rückschlag für den Revierclub seit seinem Amtsantritt Anfang März.

Statt Schalke geht nun Werder Bremen als erster Aufstiegsaspirant in die letzten drei Spieltage. Dank einer imposanten Vorstellung und der Treffer von Ilia Gruev (9. Minute), Niclas Füllkrug (26.) und Marvin Ducksch (51./53.) zogen die nun einen Punkt besseren Norddeutschen am bisherigen Spitzenreiter vorbei.

Ducksch und Trainer Werner euphorisch

Ähnlich euphorisch wie Ducksch bewertete Trainer Ole Werner den ersten Sieg nach zuvor drei Remis in Serie: „Es war ein sehr, sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Im Gegensatz zu den letzten Partien haben wir den Spielverlauf wieder auf unsere Seite gebracht.“ Selbst die großen Personalsorgen in der Abwehr bereiteten der Mannschaft wenig Probleme. „Damit ist sie super umgegangen“, befand Werner.

Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli im Abendspiel ausgebremst und ist auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorgerückt. Im Verfolgerduell behielten die Hessen in Hamburg 2:1 (2:0) die Oberhand und schlossen in der Tabelle mit 54 Punkten zu Werder Bremen (57) und Schalke 04 (56) auf. St. Pauli (53) ist nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie nur noch Vierter. Vor 29.546 Besuchern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Luca Pfeiffer (9.) und Fabian Holland (35.) für die 98-er, die nach ihren Niederlagen gegen Nürnberg (1:3) und Schalke (2:5) mal wieder ein Top-Match gewinnen konnten. Lukas Daschners Anschlusstor (81.) kam zu spät.