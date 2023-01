Bundesliga : Werder-Verteidiger Pieper fit für Köln-Spiel

Bremen Werder Bremens Trainer Ole Werner rechnet im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit dem Einsatz von Amos Pieper. Der Abwehrspieler trainierte zwar nur individuell, soll aber am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zur Verfügung stehen.

Pieper (25) plagte sich zuletzt mit Problemen am Sprunggelenk herum. Ob der Neuzugang von Arminia Bielefeld in Köln allerdings auch von Beginn an spielt, ließ Werner offen. Ein Kandidat für die Position in der Dreierkette neben Marco Friedl und Milos Veljkovic ist auch Niklas Stark.