Champions League : Werner verletzt ausgewechselt - Rose: Wohl „nix Wildes“

Warschau Wenige Wochen vor der WM verletzt sich Timo Werner. Untersuchungen sollen Klarheit über die Schwere bringen.

Der 26-Jährige war gegen Schachtjor Donezk in der 14. Minute gefoult worden, versuchte es trotz Problemen am linken Sprunggelenk nach einer Behandlung noch einmal. In der 19. Minute musste der Stürmer dann jedoch Emil Forsberg Platz machen und ging leicht humpelnd in die Kabine.