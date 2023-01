Bundesliga : Werner vor Startelf-Rückkehr für RB Leipzig

Leipzig Nach seinem Kurzeinsatz gegen Bayern München steht Timo Werner vor einer Rückkehr in die Startelf von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Der Nationalstürmer könnte morgen beim FC Schalke 04 erstmals seit Anfang November wieder von Beginn an auflaufen.

„Wir wollen Timo mehr integrieren und ihn näher an die 90 Minuten heranbringen“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose. Werner hatte sich am 2. November in der Champions League das Syndesmoseband gerissen und die WM verpasst. Beim 1:1 gegen Bayern spielte der 26-Jährige 23 Minuten.