Hoffnungsvoller Ersatz Wie das DFB-Team Kroos und Gündogan ersetzt

Im Wegstecken von Rückschlägen hat es Kimmich im DFB-Trikot also zu einiger Reife gebracht, und so steuert er dennoch oder gerade deswegen unverdrossen auf das nächste Abenteuer mit der WM 2026 zu. Das Gefühl eines erneuten Neuanfangs der Nationalmannschaft nach den Rücktritten der anerkannten Fachkräfte Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller ist bei ihm diesmal nicht so stark ausgeprägt wie in den vergangenen Jahren. Gerade nach den WM-Turnieren 2018 und 2022, sagte er, habe man ein wenig den Eindruck gehabt, dass die Nationalmannschaft neu anfangen und grundlegende Dinge ändern müsse. Das fühle sich diesmal anders an. „Uns tut extrem gut, dass der Kader von der EM größtenteils zusammengeblieben ist und wir eben nicht wieder bei Null anfangen“, sagte Kimmich. Natürlich, die alten Weggefährten würden „auf jeden Fall vermisst“, äußerte er in Düsseldorf, aber: „Leider oder zum Glück ist man im Fußball immer ersetzbar“.