Jahresrückblick 2023 Wie der deutsche Fußball versucht, dem Abstiegssog zu entgehen

Als die Vorstellungsrunde in der guten alten Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt vorbei war und DFB-Präsident Egidius Braun dem neuen Bundestrainer viel Erfolg gewünscht hatte, gingen dem Beobachter dieses Staatsaktes viele Fragen durch den Kopf. Etwa: Warum darf Erich Ribbeck dieses hohe Amt bekleiden, der sich eigentlich schon im Ruhestand gewähnt hatte? Wieso traf den eigentlich von Braun auserkorenen Paul Breitner der Bannstrahl? Und, apropos bekleiden: Hatte Uli Stielike bei der Wahl der passenden Kleidung für diesen Anlass vor 25 Jahren daheim das Licht nicht angemacht, als sich der neue Co-Trainer ein unwirklich großkariertes Jackett aus dem Schrank griff, das alsbald als „Sakko des Grauens“ in die Modegeschichte eingehen sollte? Was für Zeiten! Fest steht, der deutsche Fußball musste unter Ribbeck finstere durch­wandern.