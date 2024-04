EURO 2024 Wie sicher wird die Fußball-EM?

Die Plätze rund um die zehn Gastgeberstadien sowie die Fanmeilen werden voll sein. „Wir werden 2,7 Millionen Fans in den Stadien und bis zu 12 Millionen Fans in den Fanzonen in den zehn Ausrichterstädten erleben“, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt. Davon werden laut 2,5 Millionen Gäste in Berlin erwartet. Auf die Fanmeile am Brandenburger Tor etwa, die zum Riesenerfolg der WM 2006 mit beigetragen hat, sollen pro Spiel bis zu 130.000 Besucher strömen.