6. Spieltag : Wirtz beschert Leverkusen mit Rekordtor Sieg gegen Mainz

Leverkusen Rekordmann und Problemlöser: Florian Wirtz hat sich mit seinem zehnten Tor in den Annalen der Fußball-Bundesliga verewigt und Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur geführt.

Leverkusen bleibt durch den vierten Saisonsieg mit 13 Punkte in den Champions-League-Plätzen, Mainz bleibt nach der zweiten Saisonniederlage, aber einer keineswegs schlechten Vorstellung mit zehn Zählern in der oberen Tabellenhälfte. Leverkusen tritt in der Europa League am 30. September bei Celtic Glasgow an und am Spieltag darauf bei Arminia Bielefeld. Mainz trifft am gleichen Tag auf Union Berlin.