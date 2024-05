Fußball Wirtz bester Nachwuchsspieler in der Europa League

In der Europa-League erzielte Wirtz vier Tore. Bei der klaren Finalniederlage gegen Atalanta Bergamo und der ersten Saisonniederlage im 52. Bayer-Pflichtspiel hatte Wirtz am Mittwoch genau wie seine Mitspieler schwach gespielt. Drei Tage nach dem verlorenen Europa-League-Finale geht Bayer als klarer Favorit in das DFB-Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag und will im Berliner Olympiastadion wenigstens das Double perfekt machen. Auch Wirtz will dann wieder glänzen.