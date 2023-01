Sportpolitik : WM-Aufarbeitung: Ärger zwischen Sportausschuss und DFB

Berlin Die Sportpolitiker des Bundestags wünschen sich vom DFB-Präsidenten eine baldige Analyse der WM-Enttäuschung. Dass Bernd Neuendorf sich erst später stellen will, sorgt für Ärger.

„Ich verstehe nicht, dass der DFB-Präsident nicht dem erneuten Wunsch aller Fraktionen entspricht und zeitnah nach der Fußball-WM in den Sportausschuss kommt. Nach dieser verkorksten WM gibt es viel zu bereden. Da erwarte ich schon mehr Offenheit und Transparenz beim DFB. So war der neue DFB-Präsident doch auch angetreten. Darum sollte er seine Ablehnung noch einmal dringend überdenken“, sagte Güntzler.

Der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Ullrich hatte in einem Brief an Neuendorf auf dessen Besuch in Berlin zu Beginn des Jahres gedrängt und drei Termine im Januar und Februar vorgeschlagen. „Es hätte sich jeder gewünscht, dass es früher passiert“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Aber er müsse „respektieren und auch akzeptieren“, dass der DFB-Chef um mehr Zeit gebeten habe.