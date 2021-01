19. Spieltag : Wolf-Doppelpack sichert ersten FC-Heimsieg nach einem Jahr

Köln Der 1. FC Köln gewinnt erstmals seit fast einem Jahr ein Heimspiel. Durch das 3:1 gegen Bielefeld verbessert sich der FC auf Rang 14. Aufsteiger Arminia Bielefeld rutscht dagegen auf den Relegationsplatz ab.

Trainer Markus Gisdol klatschte am Spielfeldrand in die Hände, die FC-Spieler liefen auf Matchwinner Marius Wolf zu und schlossen ihn in die Arme: Der erste Heimsieg seit fast einem Jahr hat beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln für große Erleichterung gesorgt.