13. Spieltag : Wolfsburg baut in Mainz Erfolgsserie aus

Mainz Der VfL Wolfsburg startet in Mainz schwach, siegt am Ende aber deutlich. Das Team von Trainer Niko Kovac setzt sich dank des Erfolges aus der Abstiegszone ab.

Der VfL Wolfsburg hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga auf sechs Spiele ohne Niederlage ausgebaut und sich vorerst von den Abstiegsrängen abgesetzt. Die Niedersachsen gewannen beim FSV Mainz 05 mit 3:0 (1:0) und kletterten in der Tabelle mit 17 Punkten zumindest über Nacht auf Rang elf.

Zuversichtlich nach vergangener Niederlage

Von Beginn an waren die Hausherren gewillt, die schwache Vorstellung in München vergessen zu machen. Sie begannen druckvoll, gingen aggressiv in den Zweikämpfen zu Werke und drückten Wolfsburg in die eigene Hälfte zurück.