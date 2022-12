Champions League : Wolfsburg-Frauen nach 4:2 gegen Rom im Viertelfinale

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Im Duell der punktgleichen Spitzenteams in der Gruppe B setzten sich die Niedersächsinnen am Donnerstagabend mit 4:2 (2:1) gegen AS Rom durch und erarbeiteten sich einen Vorsprung von drei Punkten bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Vorrunde. Die Wolfsburgerinnen führen die Gruppe mit zehn Zählern an, der Erst- und Zweitplatzierte kommen weiter.