Bundesliga : Wolfsburgs Arnold über verpasste WM „sehr, sehr enttäuscht“

Wolfsburg Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold hat frustriert auf die Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar reagiert.

„Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe am Donnerstag eine Zeit gebraucht, die Entscheidung zu verarbeiten“, sagte Arnold in einem Interview auf der Vereinshomepage des Bundesligisten. „Von meiner Leistung her kann ich mir nichts vorwerfen. Ich denke, ich hätte für das Nationalteam einen Mehrwert darstellen können, weil ich noch einmal andere Fähigkeiten und Attribute mitbringe. Deswegen war das schon sehr enttäuschend“, sagte Arnold, der beim Spiel in Hoffenheim zum 300. Mal das Wolfsburger Trikot tragen wird.