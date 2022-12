Debatte : Wolfsburgs Geschäftsführer gegen Frauenquote im Fußball

Berlin Führungspositionen sind im deutschen Fußball in der Regel von Männern besetzt - eine Quote könnte das ändern. Wolfsburgs Geschäftsführer Meeske lehnt sie ab, die Unternehmerin Pausder sieht Chancen.

Er sei „kein Freund und Fan der Frauenquote“, sagte Michael Meeske in einer digital geführten Diskussion zum Thema „Fußball kann mehr - Mehr Frauen in Führung!“ Mit Quoten und Regulierungen tue er sich generell schwer. „Aber wir alle wissen: Wir müssen an das Thema ran.“