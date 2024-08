Torhüter tritt ab Yann Sommer beendet Karriere in Schweizer Nati

„Mit dem Abschluss einer weiteren großartigen Endrunde an der Europameisterschaft in unserem Nachbarland Deutschland, wo ich zuvor unvergessliche Jahre in der Bundesliga verbracht habe, ist nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen“, erklärte Sommer, der in seinen 94 Länderspielen 35 Mal ohne Gegentor geblieben war.