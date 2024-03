FC Bayern München Zeh gebrochen: Tuchel coacht gegen Mainz mit Spezialschuh

„Der große Zeh ist gebrochen“, berichtete Tuchel in der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Es wird Tag für Tag besser“, fügte der Fußballlehrer hinzu. „Ich versuche mal für das Spiel eine Lösung zu finden mit einem stabilen Schuh. Und ich habe auch schon genug Spiele in meiner Karriere im Sitzen gecoacht. Das ist kein Problem, das ging auch gegen Lazio. Wir finden eine Lösung“, sagte Tuchel.