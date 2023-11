EURO 2024 Zurück auf 23: UEFA reduziert Kadergröße für EM

Sein EM-Aufgebot wird der 36-Jährige wohl kurz vor dem letzten Bundesliga-Spiel am 18. Mai berufen. Der finale Kader muss spätestens am 7. Juni bis Mitternacht bei der UEFA gemeldet werden. Zwei Tage später zieht das DFB-Team ins EM-Quartier in Herzogenaurach ein. Die Gruppenspiele finden am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt statt.