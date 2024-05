Karriereende im Sommer Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde hört auf

In 310 Spielen in der 2. Bundesliga erzielte der Mittelstürmer 177 Tore. Die Rangliste der Zweitliga-Torschützen führt Terodde damit vor Dieter Schatzschneider (153 Treffer) an. In der Bundesliga bestritt er 90 Partien, in denen ihm 15 Tore gelangen.