Deutscher Fecht-Vizemeister : André Sanita ist GA-Sportler des Monats Juni

Wie bei den Olympischen Spielen in Tokio darf André Sanita auch jetzt wieder jubeln: Als GA-Sportler im Juni. Foto: Augusto Bizzi/BIZZI TEAM

Bonn Fechter André Sanita ist der GA-Sportler des Monats Juni. Trotz einer hartnäckigen Verletzung und großer Sorge um seine ukrainische Ehefrau wurde er Deutscher Vizemeister im Florett.

Von Tobias Schild

Die Nachricht erreicht André Sanita per Whatsapp. „Du hast gewonnen“, kann der Bonner Florettfechter im Hotel in Kairo auf dem Display seines Handys lesen. „Das ist wirklich cool. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Bisher war ich ja immer nur Zweiter oder Dritter“, schickt der 30-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt in Kairo bei der Fecht-Weltmeisterschaft am Start ist, wenig später per Sprachnachricht zurück. Doch diesmal steht Sanita ganz oben auf dem Podium, als GA-Sportler des Monats Juni.

Mit seinem zweiten Platz bei den deutschen Fechtmeisterschaften hat der Bonner die Leser des General-Anzeigers von sich überzeugt. Und gleichzeitig Stand-up-Paddler Ole Schwarz und Triathlon-Ass Lasse Lührs, die beide im Juni deutsche Meister wurden, auf den gemeinsamen zweiten Rang verdrängt. „Die Silbermedaille in Berlin war schon toll, auch wenn ich das Finale sehr unglücklich mit 14:15 verloren habe“, berichtet Sanita.

Denn der Triumph in der Hauptstadt war für den Fechter des OFC Bonn eine willkommene Freude nach einer sehr langen Leidenszeit – körperlich und seelisch. Fast ein Jahr lang war Sanita verletzt. Kurz nach seinem Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021, bei denen er mit dem deutschen Florettteam Sechster geworden war, meldete sich der Rücken. „Ich habe seit 2017 Arthrose in der Lendenwirbelsäule“, berichtet er. „Nach Tokio wurde es immer schlimmer, ich konnte kaum schlafen, Aufstehen war eine Qual, jeder Schritt tat weh.“ Statt Fechttraining standen Reha und Physiotherapie an, jeden Tag. „Das mache ich immer noch, um den Rücken zu kräftigen“, sagt er.

Und topfit ist Sanita noch immer nicht. Bei der WM in Kairo lief es vergangene Woche zunächst gut, er gewann fünf seiner sechs Gruppenkämpfe. Doch dann war nach einem 10:15 gegen den Dänen Jonas Winterberg-Poulsen in der Runde der letzten 64 Schluss. „Da hat man den Trainingsrückstand noch gemerkt“, erklärt er. Mit der Mannschaft war im Achtelfinale gegen Kanada Endstation. „Ich werde im Sommer durchtrainieren – und dann greife ich 2023 noch einmal voll an“, gibt sich Sanita kämpferisch. Dann stehen erneut EM und WM an und ein Jahr später Olympia in Paris.

Bis dahin soll auch das noch weit schlimmere Ereignis dieses Jahres verarbeitet sein: der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen großen Sorgen um seine Ehefrau und deren Familie. Seit August 2019 ist Sanita mit der ukrainischen Säbelfechterin Lena Voronina verheiratet. Als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, war Voronina gerade in Kiew, sollte an dem Tag ins Trainingslager nach Italien fliegen. „Ich bin mit der Nachricht geweckt worden, dass es Raketeneinschläge gegeben hatte“, erinnert sich Sanita an den Morgen des 24. Februar. Die folgenden zwei Wochen seinen „schlimm“ gewesen, sagt er. „Man ist so hilflos. Ich habe überall rumtelefoniert, aber ich konnte nichts machen.“

Info GA-Sportlerwahl Foto: Grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt und auf einer großen Gala ausgezeichnet.