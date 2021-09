Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Annika Zeyen geht als August-Siegerin ins Rennen

Annika Zeyen zeigt ihre Goldmedaille nach dem Zeitfahren bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Foto: dpa/Marcus Brandt

Bonn Sieben Kandidatinnen und Kandidaten treten bei der Wahl zum GA-Sportler des Jahres an – Handbikerin und Paralympicssiegerin Annika Zeyen ist eine von ihnen. Sie ist zudem die Jahresseigerin von 2020.

Das Rennen um den Titel geht in die finale Phase. Noch bis Donnerstag, 23. September, 0 Uhr, können die Leserinnen und Leser des General-Anzeigers den GA-Sportler des Jahres 2021 wählen. Sieben Athleten und vier Mannschaften stehen zur Wahl. Darunter ist auch Annika Zeyen. Die Handbikerin gewann die Wahl im August und ist zudem amtierende GA-Sportlerin des Jahres 2020.

Es ist sicherlich schon schwer genug, eine olympische oder paralympische Medaille zu gewinnen. Diese Leistung dann in einer anderen Sportart zu wiederholen, das gelingt nur den allerwenigsten. Zeyen ist eine von ihnen. Die 36-Jährige holte bei den Paralympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr Gold im Zeitfahren – mit einem Vorsprung von mehr als 40 Sekunden auf die Zweitplatzierte – sowie Silber im Straßenrennen.

Dabei ist Zeyen ein Multitalent, vor neun Jahren ging sie bei den Paralympics in London 2012 noch in einer ganz anderen Sportart an den Start. Damals gewann sie mit der Mannschaft im Rollstuhlbasketball Gold. Nach der Silbermedaille in Rio 2016 beendete Zeyen ihre Karriere und wechselte in den Rennrollstuhl, „um nur noch ein bisschen Sport zu machen“, wie die Henneferin erzählt.

Ihr Trainer Alois Gmeiner riet ihr nach einer Verletzung 2018 schließlich zum Handbike. Innerhalb von drei Jahren schaffte es die Werbegrafikerin bis in die Weltspitze: Im Juni wurde sie zudem Weltmeisterin im Straßenrennen. Kein Wunder, dass Jury und Leser sie zur Sportlerin des Monats August wählten – ebenfalls mit deutlichem Vorsprung vor Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt, Wildwasserkanute Ole Schwarz, Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kröger und Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen.

Info GA-Sportlerwahl Foto: grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt und auf einer großen Gala ausgezeichnet.

