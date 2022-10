GA-Ehrenpreis für Stefan Rönz : „Ansonsten hätten die Jungs jetzt Gewehre in der Hand“

Bonn Stefan Rönz half ukrainischen Nachwuchsfußballern bei der Flucht und der Akklimatisierung in Bonn. Dafür bekommt er den GA-Ehrenpreis.

Lange überlegen musste Stefan Rönz nicht. Als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar begann, entschied sich der Meckenheimer sofort, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mit einem Konvoi der Initiative „Meckenheim hilft“ fuhr er nach Lwiw, um Hilfsgüter zu liefern. Vor Ort entstand dann die Idee, die Menschen vor Krieg, Hunger und Not zu retten. Seitdem war der 50-Jährige maßgeblich daran beteiligt, zahlreiche Jugendliche aus der Ukraine nach Deutschland zu holen – und ihnen hier die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen.

Aus seiner Zeit als Fußballer beim VfL Meckenheim hatte Rönz noch Kontakt zum Direktor der Fußball-Akademie von Dynamo Kiew, Wladimir Zharikov. Zusammen mit Zharikov hat der Direktor der Beraterfirma EY viele Nachwuchsspieler von Dynamo und aus dem Kiewer Umland nach Bonn geholt. Zunächst wurden die Spieler bei Gastfamilien in der Region untergebracht, später zogen alle zusammen in die Sportschule Hennef. Schnell war auch ein Kontakt zum FC BW Friesdorf geknüpft, der den Jungs seinen Platz zum Training überließ. Später trat die Mannschaft zu Freundschaftspielen gegen den Nachwuchs etwa des FC Hennef und zuletzt von Eintracht Frankfurt an. Für die jungen Fußballer war das eine willkommene Ablenkung in dieser so schwierigen Zeit. Und auch die Rettung, denn „ansonsten würden die Jungs jetzt Gewehre in der Hand halten“, sagt der Meckenheimer.