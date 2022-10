GA-Sportlerwahl 2022? : Feodora Khan/Niklas Neureuther und Victoria Kammerinke im Porträt

Bonn Die Bonner Profi-Tänzer Feodora Khan und Niklas Neureuther sowie Hockey-Torhüterin Victoria Kammerinke stehen zur Wahl als GA-Sportler des Jahres 2022.

Als einziges Duo in der Kandidatenliste für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2022 finden sich Feodora Khan und Niklas Neureuther. Die Bonner Profi-Tänzer, die für den TSC Blau-Gold Rondo Bonn starten, gewannen den Sportler-des-Monats-Titel für den vergangenen November. Khan und Neureuther, die übrigens nur auf dem Parkett ein Paar sind, können mit diversen guten Platzierungen, wie einer Bronzemdaille bei den Europameisterschaften in Baden-Baden sowie zwei dritten Plätzen bei den deutschen Meisterschaften in Bonn, auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken.