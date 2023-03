Prüfungsstress und Sechserpack Felix Dürr ist GA-Sportler des Monats Februar

Die anschließende Aufstiegsfeier, die beim BTHV traditionell bis in die frühen Morgenstunden ging, konnte der in Aschaffenburg geborene und seit 23 Jahren in Bonn lebende Student aber nicht wirklich mitmachen. „Ich habe ein Fässchen Bier ausgegeben, mich besingen lassen und bin dann nach Hause gegangen“, erzählt er. Schließlich stand um 10 Uhr am nächsten Morgen die Prüfung in Ingenieur-Geodäsie an. „Die ist ganz gut gelaufen, ich hab‘ bestanden“, sagt er glücklich. Und die Feier mit den BTHV-Kumpeln hat er auch noch nachgeholt. „Wir haben im Karneval öfter auf uns selbst angestoßen.“