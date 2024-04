SSF Dragons Bonn Florian Weißkirchen ist GA-Sportler des Monats März

Zu stemmen ist das Programm nur, weil ihm seine Arbeitgeber bisher sehr entgegengekommen sind. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Industriekaufmann – „mein Chef hat mir viel frei gegeben“ – macht er nun ein duales Studium, studiert zwei Tage pro Woche an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Bonn. Zudem arbeitet Weißkirchen in der Geschäftsstelle der Schwimm- und Sportfreunde Bonn (SSF). Läuft alles rund, kann er das Studium in zwei Jahren abschließen. „Doch darauf liegt nicht mein Fokus. Der Sport geht vor“, sagt er. Fügt aber schnell lachend an: „Das darf ich so natürlich nicht sagen, sonst reißen mir meine Eltern den Kopf ab.“