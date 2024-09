Max Rendschmidt ist GA-Sportler im August Der erfolgreichste Bonner Sportler der Geschichte

Neulich, bei einem Foto-Termin in Essen, wo er für die KG an den Start geht, hat er jungen Schülern und Fans Autogramme gegeben, bis die Tinte leer war. Der Dank der Eltern war ihm gewiss, da er sich so viel Zeit genommen hat. Er sieht solche Hinwendung zum Nachwuchs jedoch als „selbstverständlich“ an. Schließlich hat es auch ihn selbst begeistert, wenn er früher auf erfolgreiche Sportler oder gar Olympioniken traf, die vermittelten, dass „Sport unheimlich viel Spaß macht“. Er taugt als Vorbild. Und da darf es nicht verwundern, dass sein erneuter Aufstieg in den Sportler-Olymp eine weitere Ehrung nach sich zog. So darf sich der Ramersdorfer nun auch über die Wahl zum GA-Sportler des Monats August freuen. Trotz aller Auszeichnungen – für ihn immer noch ein „megacooles Erlebnis“. Auf Platz zwei wählten die GA-Leser den Baseballer Markus Solbach von den Bonn Capitals, Dritter wurde Ruderer Frederik Breuer.