GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats April?

Mit dem schnellsten Rennen seines bisherigen Lebens hat sich Josha Salchow seinen größten Traum erfüllt. Der gebürtige Bonner schwamm die 100 Meter Freistil in 47,85 Sekunden und stellte damit einen neuen deutschen Rekord auf, unterbot die alte Marke von Rafael Miroslaw um sieben Hundertstel Sekunden. Mit dieser Zeit hat er sich gleichzeitig für die Olympischen Spiele in Paris im August qualifiziert, wo er wohl auch in der 4x100-Meter-Freistil-, der 4x200-Meter-Freistil- sowie der 4x100-Meter-Lagenstaffel an den Start gehen wird. Nebenbei wurde Salchow auch noch deutscher Meister über 100 und Vizemeister über 50 Meter Freistil.