GA-Sportlerwahl Jetzt abstimmen: Wer wird GA-Sportler des Monats August?

In seiner neunten Saison spielt Lukas Kübler nun schon in der Fußball-Bundesliga. Und das durchgehend für den Sport-Club Freiburg, nachdem der gebürtige Bonner unter anderem beim 1. FC Köln ausgebildet worden war. Tore waren in all den Jahren nicht so seine Kernkompetenz. Bis 2021 stand bei ihm vorn die Null, seitdem hat Kübler pro Saison ein- bis zweimal getroffen. Bis zum Start in die neue Saison 2024/25. Denn da legte der Rechtsfuß, der in der Jugend auch beim Bonner SC spielte, plötzlich richtig los – und erzielte gegen den VfB Stuttgart den ersten Bundesliga-Doppelpack seines Lebens, führte den SC damit zu einem 3:1-Sieg im Auftaktspiel.