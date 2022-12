Fünf Athleten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats November?

Haben sich dank ihrer Leistungen für die Wahl qualifiziert (von links): Bob-Anschieber Henrik Proske, Volleyballspieler Nico Wegner, Tänzer Mika Einmal, Badmintonspieler Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan und Baskets-Spielmacher TJ Shorts. Foto: Collage: GA/Fotos: Wolfgang Hoppe, Wolfgang Henry, Sandra Seifen, 1. BC Beuel, Jörn Wolter

Bonn Fünf Sportler aus Bonn und der Region sind für die Wahl zum GA-Sportler des Monats November nominiert. Während die Sportwelt unter anderem nach Katar schaut, haben sie in der Region Spitzenleistungen geliefert.

Während die Sportwelt im November vor allem auf ein Weltturnier geschaut hat, haben fünf Sportler aus Bonn und der Region im Schatten der Fußball-WM in Katar nationale und internationale Erfolge gefeiert. Dank ihrer Leistungen sind die fünf Athleten für die Wahl zum GA-Sportler des Monats November nominiert: Baskets-Spielmacher TJ Shorts, Volleyballer Nico Wegner, Badmintonspieler Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan, Bob-Anschieber Henrik Proske und Tänzer Mika Einmal. Wer den Titel gewinnt, entscheiden wie immer auch die GA-Leserinnen und GA-Leser mit. Noch bis Dienstag, 20. Dezember, 11 Uhr, können Sie für Ihren Favoriten abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

In seiner ersten Saison für die Telekom Baskets Bonn hat TJ Shorts direkt Champions-League-Geschichte geschrieben. Der Bonner Point Guard erzielte im Spiel gegen AEK Athen 27 Punkte und vollendete damit als erster Spieler eine Serie von vier Partien mit 25 oder mehr Punkten in dem europäischen Wettbewerb. Auch in der Bundesliga wurde er gegen Hamburg (24 Punkte) und Ludwigsburg (21 Punkte) Topscorer der Baskets.

Badmintonspieler Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan vom 1. BC Beuel holte sich bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Mülheim souverän den Titel in der Altersklasse U19. Im Finale gewann der gebürtige Inder mit 21:15, 21:17 gegen Kjell Wegener. Für den 18-Jährigen ist es die erste Nominierung für die Wahl zum Sportler des Monats.

Mit drei Goldmedaillen kehrte der Sankt Augustiner Mika Einmal von den deutschen Meisterschaften des Verbands TAF zurück. Der 24-Jährige trat gemeinsam mit Aaliyah Matis in der Kategorie „Contemporary Duo“ an und gewann mit der Darbietung zu „Je t‘aime“. Ebenfalls im Contemporary holte er mit der Smallgroup den deutschen Titel. Das dritte Gold gab es für den Lehramtsstudenten in der Disziplin „Solo Improvisation Performing Arts“.

Zum Start seiner zweiten Saison als Bob-Anschieber hat Henrik Proske die nächsten Erfolge eingefahren. Der Siegburger, der auch als Sprinter für das LAZ Puma Rhein-Sieg startet, brachte den Viererbob von Pilot Maximilian Illmann gemeinsam mit Philipp Wobeto und Joshua Tasche beim Europacup im norwegischen Lillehammer auf Siegeskurs. Sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen holte das Team die Goldmedaille – jeweils vor dem Bob aus Lettland.

Gleich dreimal wurde Nico Wegner im November zum wertvollsten Spieler der Partie (MVP) – und führt damit sogar die Rangliste in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord an. Der Außenangreifer des TuS Mondorf überzeugte mit seinen Leistungen in den Liga-Partien gegen VV Humann Essen und den Kieler TV, aber auch im Pokal-Achtelfinale gegen den Bundesligisten SWD Düren, bei dem die Mondorfer immerhin einen Satz für sich entscheiden konnten.