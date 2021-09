Paralympics-Siegerin : Annika Zeyen ist GA-Sportlerin des Monats August

Überglücklich präsentiert Annika Zeyen ihre Goldmedaille. Jetzt ist sie auch noch GA-Sportlerin des Monats August. Foto: dpa/Marcus Brandt

Bonn Paralympics-Siegerin Annika Zeyen hat sich bei der Wahl zum GA-Sportler des Monats August gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Vom Ergebnis war die Paralympics-Siegerin selbst überrascht.

Von Tobias Schild

So ganz im Alltag ist Annika Zeyen noch nicht wieder angekommen, auch wenn sie bereits seit Montag wieder voll ihrem Job nachgeht. Doch die Nachwehen ihres größten Triumphes beherrschen den Terminplan der 35-Jährigen auch heute noch. Montag war sie in der WDR Lokalzeit zu Gast, Dienstag stand ein Radio-Interview für EinsLive an. Und die Tage davor wurde einfach nur gefeiert. „Wir sind Samstagabend in Frankfurt gelandet – da standen mein Verlobter, meine Familie und viele Freunde und haben mich empfangen. Eine unglaublich schöne Überraschung“, erzählt die Bonner Handbikerin, die bei den Paralympics in Tokio Gold im Zeitfahren und Silber im Straßenrennen gewonnen hat.

Die beiden Medaillen wurden denn auch gebührend in einem Hotel in der Mainmetropole begossen. Sonntagmittag ging es gleich weiter. „Da standen Nachbarn und Freunde vor der Tür“, sagt Zeyen lächelnd. Als sie am Mittwoch die nächste erfreuliche Nachricht bekommt, kann sie es zunächst kaum glauben. „Wirklich? Das ist ja Wahnsinn, dass ich mich gegen diese starke Konkurrenz durchgesetzt habe“, sagt Zeyen über ihre Kür zur GA-Sportlerin des Monats August.

Und die Konkurrenz war wirklich stark, selten war eine Monatswahl zum GA-Sportler so prominent besetzt. Schließlich standen neben Paralympics-Gewinnerin Zeyen mit Max Rendschmidt (Kanu) und Mieke Kröger (Bahnrad-Vierer) zwei Olympiasieger, mit Ole Schwarz (Wildwasserkanu) ein Europameister und mit Konstanze Klosterhalfen die Olympia-Achte über 10 000 Meter zur Wahl.

„Eigentlich gewinnt doch immer der Max, wenn er dabei ist“, sagt Zeyen verschmitzt. Tatsächlich war sie dem Ramersdorfer im Juni noch knapp unterlegen gewesen, Rendschmidt wurde da nach EM-Gold Sportler des Monats. Doch diesmal fiel das Votum der Leser und Leserinnen sowie der GA-Jury eindeutig zugunsten der Henneferin aus. „Ich habe die Wahl erst Dienstag früh auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet“, berichtet sie. Letztlich fielen 64 Prozent der Stimmen auf Zeyen.

Zeyen gewann schon 2012 Gold im Rollstuhlbasketball

Verdient hat sie sich die Auszeichnung allemal. Nach Gold, Silber und Bronze bei der Rad-WM im Juni setzte sie ihrer einmaligen Karriere bei den Paralympischen Spielen in Tokio die Krone auf. Vor neun Jahren hatte Zeyen mit der deutschen Nationalmannschaft in London Gold im Rollstuhlbasketball gewonnen. Nun legte sie im Handbike Gold im Zeitfahren nach. „Mit einer Mannschaft zu gewinnen, ist toll, man hat das gemeinsame Ziel erreicht“, sagt die gebürtige Bonnerin. „Als Einzelsportler ist man für alles selbst verantwortlich. Das ist noch einmal etwas ganz anderes.“

Zumal sie mit dem edelsten der Edelmetalle überhaupt nicht gerechnet hatte. Bei der WM 2019 war sie im Kampf gegen die Zeit Sechste geworden, zwei Jahre später Vize-Weltmeisterin. „Eine unglaubliche Entwicklung“, sagt Zeyen strahlend. „Die Strecke in Japan mit ihren vielen Anstiegen und Abfahrten hat mir einfach gelegen, weil ich stark am Berg bin“, erklärt sie ihren Erfolg.

Diese Stärken trugen sie auch im Straßenrennen fast ganz nach vorne auf den zweiten Platz. Dabei musste sie in dieser Disziplin aufgrund der Zusammenlegung von Handicap-Klassen bei den Paralympics gegen Gegnerinnen antreten, die durch ihre Behinderung deutlich weniger eingeschränkt sind als die 35-Jährige. „Das Silber ist für mich wie Gold. Ich habe viele starke Fahrerinnen aus der Klassifizierung H4 hinter mir gelassen“, sagt sie stolz.

Die verdiente Ruhe will sie sich Ende des Monats gönnen. Auf Einladung der Sporthilfe fliegt sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris Giles nach Spanien. In einem Club an der Costa del Sol trifft sich dann der Club der Besten, sämtliche deutsche Olympia-Medaillengewinner, Welt- und Europameister sind eingeladen. Und sicherlich gibt es bei so vielen Siegern auch wieder einiges zu feiern. Auch für Annika Zeyen.