GA-Sportler des Monats : Caro Arft hat dank Corona eine Chance auf Olympia

Wollen in Tokio an den Start gehen: Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt und Kanutin Caro Arft. Foto: Privat

Rhein-Sieg. Die Kanutin Caro Arft aus Rheidt kämpft sich nach einem Bandscheibenvorfall zurück ins Boot und will nun zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Caro Arft erinnert sich noch ganz genau an den Moment, als die Olympischen Spiele von Tokio offiziell in das kommende Jahr verschoben wurden – es war der 24. März 2020. „Zu der Zeit habe ich mit anderen Kanuten in Berlin trainiert, da die Corona-Richtlinien dort noch nicht so streng waren wie in NRW“, sagt die Kanutin aus Rheidt. „Nach dem Mittagstraining haben wir dann von der Entscheidung des IOC erfahren. Wir hatten damit gerechnet und es ist auch die einzig richtige Entscheidung, aber damals war das schon wie ein Schlag ins Gesicht.“