Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Chris Babb war Anführer bei den Telekom Baskets

Ex-Anführer und -Topschütze der Baskets: Chris Babb. Foto: Wolter

Bonn Chris Babb war in der vergangenen Saison Leistungsträger bei den Telekom Baskets. Der US-Amerikaner gewann bei der GA-Sportlerwahl im Monat Februar.

Das Rennen um den Titel ist eröffnet. Noch bis zum 23. September, 0 Uhr, können die Leser des General-Anzeigers den GA-Sportler des Jahres 2021 wählen. Sieben Athleten und vier Mannschaften stehen zur Wahl. Darunter ist auch Chris Babb. Der Ex-Star der Telekom Baskets Bonn gewann die Wahl im Februar.

Eigentlich sind Basketballer absolute Team Player. Und doch können einzelne Spieler Spiele praktisch im Alleingang gewinnen. Als es den Baskets sportlich schlecht ging, drehte Chris Babb im Februar so richtig auf und führte sie aus dem Tabellenkeller in gesicherte Regionen. Den Lohn dafür bekam der Shooting Guard von den GA-Lesern, die ihn zum GA-Sportler des Monats Feburar erkoren. Babb gab sich dennoch bescheiden: „Es ist mir eine Ehre, dass ich mich gegen so starke Konkurrenz durchsetzen konnte.“

Dabei hat Babb eigentlich keinen Anlass für Zurückhaltung, war er doch unter dem damaligen Baskets-Coach Will Voigt regelrecht aufgeblüht und hatte in der Krise seine Stärke gezeigt. Grund für die Nominierung war eine regelrechte Leistungsexplosion des Amerikaners, der sich als Königstransfer der Bonner in der vergangenen Saison herausstellte. Mit einem Schnitt von 15,9 Punkten pro Spiel hatte Babb im Februar maßgeblichen Anteil daran, dass die Baskets vier Partien in Folge gewannen.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Babb gilt nicht nur als Mann der leisen Töne, sondern auch als akribischer Arbeiter. Einer, der nach Trainingsschluss in der Halle bleibt und weiter wirft. Er ist sich auf dem Feld für keine Aufgabe zu schade und bekannt dafür, meistens die richtigen Entscheidungen zu treffen. „Die professionelle Einstellung von Babb ist beeindruckend, er liefert jeden Tag seine Arbeit ab und nimmt die Youngster an die Hand“, lobt Baskets-Manager Michael Wichterich den Guard, der die Baskets im Sommer jedoch wieder verließ.

Info GA-Sportler des Jahres 2021 Foto: grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Sportlerwahl“ und Ihrem Namen und Anschrift an sport@ga.de