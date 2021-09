Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Christoph Breitbachs Ziel ist OIympia

Bonn In den Nationalkader hat es Bogenschütze Christoph Breitbach schon geschafft. Platz drei bei einem Weltcupturnier brachte ihm den Titel GA-Sportler des Monats April ein. Sein Traum ist jedoch die Teilnahme an Olympia.

Nach der Berufung in den Bundeskader und dem Abitur folgte der Umzug nach Berlin. Zum einen wegen des Psychologie-Studiums, in erster Linie jedoch wegen des dortigen Olympiastützpunktes. Hier trainiert Christoph bis zu fünf Stunden am Tag. Beim Recurve-Bogen steht die Scheibe in 70 Meter Entfernung, 72 Pfeile sind in der Wertung. Ein Durchgang ist also nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengend. Die technischen Abläufe vor und während einer Schussabgabe sind praktisch ritualisiert. Noch wichtiger ist die Nervenstärke. Deswegen geht Christoph nach dem Schießtraining nicht nur in den Kraftraum, sondern ebenfalls zum Mentaltraining. Diesen ganzen Aufwand betreibt er, um sein großes Ziel zu erreichen, einmal bei Olympia teilnehmen zu dürfen.